🎥 Een oude bekende geniet van waanzinnige remontada aan de andere kant van de wereld

Het gebeurt niet elke dag dat een centrale verdediger een brace scoort. Dat is wat Dion Cools overkwam met Maleisiƫ.

Dion Cools, voormalig Belgisch international bij de U21, speelt sinds 2021 voor de nationale ploeg van Maleisië, waar hij geboren is. De ex-verdediger van Club Brugge was de redder van zijn nationale elftal in een wedstrijd die compleet uit de hand liep.

De speler, die nu voor de Thaise club Buriram United speelt, opende de score met een kopbal uit een corner tegen Kirgizië. Maar Maleisië ging daarna als een steen onderuit met een 1-3 achterstand na een uur spelen.

De 2-3 gaf de thuisploeg hoop voordat Cools in het laatste kwartier de gelijkmaker binnenkopte. Het was een totale comeback toen de Maleisiërs de overwinning pakten in de 93e minuut. Al met al een euforisch begin van de WK-kwalificatiewedstrijden voor 2026.