Bondscoach van Azerbeidzjan windt zich op en komt met hilarisch antwoord over match tegen Rode Duivels

Zondag spelen de Rode Duivels de laatste EK-kwalificatiematch. Tegenstander in het Koning Boudewijnstadion is Azerbeidzjan.

Giovanni De Biasi, de Italiaanse bondscoach van Azerbeidzjan, zat met een beteuterd gezicht toe te kijken tijdens de persconferentie over de match tegen de Rode Duivels.

Hij wou niet echt ingaan op vragen en zei dat zijn ploeg “zijn best zou doen” tegen België. “De ploeg heeft altijd het beste van zichzelf gegeven. We zijn gegroeid en hebben een identiteit gecreëerd. Met meer kwaliteit hadden we meer kansen kunnen grijpen”, klonk het.

In Azerbeidzjan konden de Rode Duivels maar met 0-1 winnen. “We gaan proberen met dezelfde intensiteit voor de dag te komen. We hadden toen de mogelijkheid om te scoren. Ik verwacht een heel moeilijke ontmoeting tegen een elftal met een uitstekende trainer.”

De Biasi eindigde met een bijzonder antwoord op alles wat hem gevraagd werd. “Het probleem is dat ik vaak vragen krijg die weinig steek houden. Als jullie me vragen of we gaan winnen van België, begrijpen jullie weinig van voetbal.”