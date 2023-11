Olivier Deman doet boekje open over vertrek bij Cercle Brugge: "Frustrerend"

Olivier Deman ruilde Cercle Brugge in voor Werder Bremen. Een transfer die niet helemaal van een leien dakje liep.

Werder Bremen had de nodige interesse in Olivier Deman van Cercle Brugge, maar de Vereniging werkte niet echt mee aan die transfer. “Het liep niet van een leien dakje. Er kwam een mooi bedrag op tafel en Cercle weigerde medewerking. Dat frustreerde me wel”, zegt Deman aan Het Nieuwsblad.

Een houding die Deman niet wist te appreciëren. “Voor iemand die uit de eigen jeugd kwam en altijd deed wat hem gevraagd werd, snapte ik dat niet. Domenico heeft toen wel eens met mij gesproken en zei: Zelfs al blijf je bij Cercle, dat wil niet zeggen dat de deur van de nationale ploeg dichtgaat.”

Toch is Deman blij dat hij deze noodzakelijke stap vooruit in zijn carrière kon zetten. “Mooie woorden, maar ik had die stap nodig om me te ontwikkelen. In België ben je soms op je gemak: alleen bij de topploegen waren er flankspelers, zoals Skov Olsen, Paintsil, die me nog tot mijn limieten duwden. In Duitsland zijn ze elke week van dat niveau.”