Wouter Vrancken: "Anderlecht-fan? Iedereen maakt fouten"

Wouter Vrancken trainde donderdag voor een keertje de ploeg KGS Bree-Beek. Een leuke ontspanning voor de Genkse-coach tijdens de interlandbreak.

Wouter Vrancken grapte er dan ook op los op de training. Hoofdcoach van Bree-Beek, Dirk Daelmans merkte op dat er ook supporters van andere clubs in de ploeg waren "Mijn assistent Davy Smeets supportert voor Anderlecht", gaf Daelmans aan volgens Het Belang van Limburg.

"Geen probleem, iedereen heeft zijn fouten", antwoordde Wouter Vrancken hier gevat op. "We gaan hier natuurlijk niet alle geheimen van Bree-Beek uit de doeken doen zodat jullie die in de gazet kunnen zetten. We gaan de tegenstander niet wijzer maken dan hij al is", grapte Vrancken even later.

KRC Genk staat momenteel op de vierde plaats in het klassement met 24 punten. Op 25 november volgt de clash met Standard in Sclessin.