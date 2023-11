Voormalig Anderlecht-verdediger Hoedt komt met verrassend statement en nieuws: "Mijn Instagram was gehackt"

Wesley Hoedt kent u nog wel. De Nederlandse verdediger werd bij Anderlecht naar de uitgang begeleid. Hij had er toen een relatie met de Nederlandse hitzangeres Emma Heesters. Die relatie liep op de klippen na vermeend overspel van Hoedt. Daar heeft hij nu iets over te zeggen.

Hoedt kroop in zijn pen op Instagram. "Het is tijd om de juiste informatie te geven", schrijft hij. "Tijdens mijn relatie was ik nooit ontrouw. Ik zou nooit iets gedaan hebben om het respect dat ik voor Emma heb te ondermijnen", aldus Hoedt.

"Helaas is veel van mijn private informatie, inclusief mijn wachtwoorden van mijn sociale media, gehackt geweest. Dat leidde er toe dat ik in een vals en niet al te mooi licht geplaatst werd. Het was een moeilijke tijd en een die ik achter mij wil laten."

Intussen is hij weer samen met Heesters. "We hebben elkaar weer gevonden. Geen van ons beiden zal hier nog publieke verklaringen over afleggen."