Na tirade richting pers: Bondscoach Azerbeidzjan geeft er de brui aan en stapt op na wedstrijd tegen Rode Duivels

De wedstrijd tegen de Rode Duivels was de laatste van Gianni De Biasi als bondscoach van Azerbeidzjan. Hij heeft er genoeg van en besloot op te stappen.

De 5-0 nederlaag tegen België kwam duidelijk aan bij Gianni De Biasi. Tijdens zijn persconferentie na de wedstrijd was hij dan ook heel duidelijk tegenover de pers van Azerbeidzjan. "Ik heb nog nooit zulke incompetente journalisten als jullie meegemaakt."

"Het is niet mijn schuld. Ik heb nog nooit zulke stomme journalisten ontmoet. We hebben het in deze campagne beter gedaan dan verwacht. Als je tegen België, een ploeg vol Ferrari's speelt, kan je niet winnen met een ploeg vol Fiat Saxo's", ging hij woedend verder.

Er werd al de ronde gedaan dat de bond in Azerbeidzjan hier niet mee ging lachen, en dacht aan een ontslag. Maar dat hoeft nu niet meer. Hij geeft er zelf de brui aan en stapt op als bondscoach.

"Ik zeg meteen dat ik heb besloten om niet meer bij de Federatie te blijven, hoewel ik denk dat ik het afgelopen jaar uitstekend werk heb geleverd. Het team heeft een opmerkelijke groei laten zien en heeft resultaten behaald die historisch zijn voor Azerbeidzjan", klonk het volgens Football Italia.