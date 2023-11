Een wel heel opmerkelijke uitspraak: "Liever mijn situatie hier dan spelen bij een andere club in 1A"

Union SG doet het heel goed ondanks dat er heel wat basisspelers en anciens vertrokken. Eén van de weinige overblijvers uit 1B is nog Guillaume François. De rechtse wingback komt bijna niet meer aan spelen toe en toch weigert hij om elders zijn geluk te zoeken.

François ziet op de rechterkant Castro-Montes en Terho voor zich. Een concurrentiestrijd die hij niet kan winnen. In de Europa League staat hij zelfs niet op de lijst. Hij is er echter gelukkig mee, want hij heeft een belangrijke rol in de kleedkamer.

Een tribuneplek maakt hem dan ook niet uit. "Als ik moet kiezen, heb ik liever mijn huidige situatie bij Union dan speelminuten te pakken bij een andere club in 1A of 1B", zegt hij in La Dernière Heure.

Deze zomer was er interesse van RWDM, maar daar bedankte hij voor. "Ik voelde me te goed bij Union om nog van club te veranderen. Iedereen wou ook dat ik bleef, dus dat sterkte me in mijn beslissing. Veel andere clubs zouden afscheid genomen hebben van een speler in mijn situatie. Maar bij Union hebben ze begrepen dat je voor de groepsdynamiek meer nodig hebt dan enkel potentiële titularissen."