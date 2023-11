Van Bommel met zorgen en bang hartje naar Stayen, bijzonder slecht nieuws uit ziekenboeg

Mark van Bommel had gehoopt na de interlandbreak wat spelers te kunnen recupereren, maar dat is dus niet gebeurd. Daar bovenop moet The Great Old morgen al naar Stayen, waar het kunstgrasveld ook niet al te veel vertrouwen inboezemt.

Van Bommel hoopte vooral Mandela Keita te recupereren, maar de middenvelder is nog steeds niet beschikbaar. De kans is zelfs groot dat hij er volgende week tegen Shakhtar ook niet bij is. Sam Vines is wel terug, maar Ondrejka, Engels en Valencia zijn nog steeds out. Schrik voor Stayen En het kunstgrasveld van Stayen is voor niemand een plezante verplaatsing. De meeste trainers zijn blij als ze zonder kleerscheuren terugkeren gezien hun ploeg niet gewend is om op kunstgras te spelen. "Daar ligt het risico op blessures naar mijn gevoel altijd wat groter", beaamde Van Bommel. "Op gras beweegt de ondergrond wat mee, daar niet. De bal stuit anders, je controleert 'm anders. Veel jonge spelers zijn ermee opgegroeid. Ik heb er in Italië en Nederland een paar keer op gespeeld destijds. Sint-Truiden heeft het voordeel dat ze er elke dag op trainen, maar goed, we wisten dat we er naartoe moesten hé."





