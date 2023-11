Zaakwaarnemer over verhuurde Antwerpspeler die nationale ploeg haalt: "Daar heb ik een probleem mee"

Tijdens de interlandbreak trok Pierre Dwomoh naar de nationale ploeg. Niet slecht voor een speler die bij Antwerp op overschot was en zich bij RWDM in de kijker speelt.

Ondanks het feit dat Pierre Dwomoh amper 19 jaar oud is kunnen er al heel wat boeken over hem geschreven worden. De woorden enfant terrible en arrogant viel al meer dan eens, maar zaakwaarnemer Niels De Jonck plaatst een en ander in perspectief.

“Pierre is iemand met een heel uitgesproken karakter”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Niet iedereen zou op zijn zestiende zelf naar Dimitri de Condé bellen, hè. Je kan dat arrogant noemen, maar die gedrevenheid heeft mij altijd aangesproken in Pierre.”

En er is nog meer waar De Jonck het moeilijk mee heeft. “Waar ik een probleem mee heb, is het feit dat er soms gezegd wordt dat hij zogezegd een jongen met een handleiding is. Op zijn werkethiek valt nu eens niets aan te merken.”

De reden ligt volgens zijn zaakwaarnemer voor de hand. “Volgens mij hadden veel mensen er gewoon problemen mee dat Pierre nogal aanwezig was op social media. Maar ook daarin heeft hij stappen gezet. Ik ben heel blij voor hem dat zijn goeie prestaties bij RWDM ook de nationale jeugdscouts zijn opgevallen. Al moet hij ook beseffen dat er dit seizoen nog maar vijftien wedstrijden zijn gespeeld. Nu komt het erop aan te bevestigen.”

Twee opties voor Dwomoh

RWDM heeft een optie om Dwomoh op het einde van het seizoen definitief over te nemen van The Great Old. Ook Antwerp heeft nog een optie om hem een jaar langer te houden. Doet geen van beiden dat, dan is hij in juni een vrije speler.