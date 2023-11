Hein Vanhaezebrouck maakt schokkend punt over hoe het er aan toegaat in het voetbal: "Bij geen enkele ploeg 20%"

Als Hein Vanhaezebrouck vrijuit praat over voetbal, kom je nog wel eens iets te weten. Over hoe het er nu echt in het Belgisch profvoetbal aan toegaat op vlak van transfers bijvoorbeeld.

Op de persconferentie in aanloop naar Gent-Union had Hein Vanhaezebrouck het over het feit enkele huidige Union-spelers ook Buffalo hadden kunnen worden. Het ging dan in de eerste plaats over Mohamed Amoura en Charles Vanhoutte.

Amoura is geen voorbeeld van datascouting, maar gewoon aangeboden bij enkele clubs door een extern persoon, verzekert Vanhaezebrouck. "Mensen denken echt - en de media vooral - dat scouting een ongelooflijk deel van de aanwerving van spelers uitmaakt."

Vanhaezebrouck komt met verrassend cijfer

Dat is totaal niet het geval volgens hem. Niet bij Gent en niet bij andere Belgische clubs. "Dat is bij geen enkele ploeg 20%, denk ik, hé." Het samenwerken met makelaars is anno 2023 niet uit te sluiten, maar 20% lijkt toch wel heel erg weinig.