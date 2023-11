Hein Vanhaezebrouck doet pijnlijke onthulling

KAA Gent neemt het zondag op tegen Union SG. Tijdens de persconferentie van de Buffalo's gooide Hein Vanhaezebrouck plots een onthulling op tafel.

Mohamed Amoura maakt momenteel het mooie weer bij Union. De Algerijn kan maar niet stoppen met scoren, ondanks zijn invallersstatuut. Maar de spits kon evengoed bij KAA Gent zitten, geeft Vanhaezebrouck nu toe.

"Amoura kon hier ook zitten, maar we konden niet meteen toehappen en moesten dus afwachten. Zij betaalden uiteindelijk vier miljoen nadat ze hun spits verkochten", vertelde de Gent-coach volgens Het Nieuwsblad tijdens zijn persconferentie.

Hein weet veel, zo blijkt. Hij vertelde ook dat Amoura bij Anderlecht in de belangstelling stond. "Er worden veel spelers aangeboden en dat is bij Union niet anders. Hadden wij één van onze spitsen verkocht vooraleer Union Boniface verkocht, dan had Amoura hier kunnen zitten. Er was blijkbaar ook een optie om naar Anderlecht te gaan."