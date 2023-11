Kritiek op keuze van Riemer en Fredberg: "De besten spelen niet altijd bij Anderlecht"

Hendrik Van Crombrugge is iemand die zijn principes heeft. Hij had al snel zijn keuze gemaakt om Anderlecht te verlaten vorig seizoen en bleef daar ook bij. Maxime Dupé moest zijn opvolger worden, maar dat draaide anders uit.

Van Crombrugge werd aan de kant geschoven voor Bart Verbruggen en voelde dat zijn verhaal bij paars-wit gedaan was. Maar ook hij vindt het niet correct hoe er met Maxime Dupé is omgegaan.

"Ik denk dat hij, nog meer dan ikzelf, echt een slechte deal heeft gekregen... Maxime past goed bij zijn naam, hij is echt het slachtoffer in dit verhaal en verdient dat niet", aldus Van Crombrugge bij de RTBF. "Hij heeft zijn wedstrijden gespeeld... maar de dag dat Schmeichel arriveerde, begrepen we goed dat hij moest spelen en dat Dupé de strijd op voorhand al verloren had."

"In een club als Anderlecht zouden naam of contract niet moeten wegen: het moeten altijd de elf besten zijn die spelen. En ik ben niet zeker of dat altijd het geval is..."