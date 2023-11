RWDM geeft Anderlecht flinke waarschuwing vlak voor Brusselse derby

Zondag vindt de Brusselse derby tussen Anderlecht en RWDM plaats. Veteraan Xavier Mercier blikt met veel enthousiasme vooruit op de wedstrijd.

Zondag vindt de derby tussen Sporting Anderlecht en RWDM plaats. Op de persconferentie kwam Xavier Mercier een voorbeschouwing geven op de wedstrijd. Hij speelde al in verschillende Brugse derby's voor Cercle. Nu wil hij ook graag op het veld staan in een Brusselse derby.

"Derby's zijn iets speciaals. De vurigheid is anders en je merkt snel dat we niet alleen voor onszelf spelen, maar ook voor onze supporters en om hen trots te maken. Zondag gaan we ervoor zorgen dat de ze aan de andere kant teleurgesteld worden. Jonge spelers krijgen vaak te horen dat een derby hun carrière kan markeren. Je kunt je een derbyavond heel lang herinneren."

Maar in het Lotto Park zal het geen gemakkelijke opgave worden. Tegenover Anderlecht, dat het heel goed doet met Kasper Dolberg die in zijn laatste zeven wedstrijden scoorde, zal RWDM bijzonder solide moeten zijn, vooral achteraan.

"Ons doel is om goed te verdedigen en de score gelijk te houden. We hebben tegen bijna elke ploeg gescoord, dus waarom niet tegen Anderlecht? Een gelijkspel zou een goed resultaat zijn, maar we reizen af met de ambitie om de drie punten te pakken."