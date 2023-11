Zeer goed nieuws uit de ziekenboeg van Club Brugge

De coach van de club bevestigde het goede nieuws op zijn persconferentie. Met uitzondering van Ordonnez trainden alle A-spelers mee. Inclusief Antonio Nusa.

Ronny Deila zit al even zonder een aantal belangrijke spelers, maar hij krijgt eindelijk goed nieuws. De trainer van de club bevestigde vrijdag tijdens zijn persconferentie dat alle A-spelers normaal hebben getraind, met uitzondering van Ordonnez.

De Noor bevestigde niet of Bjorn Meijer en Andreas Skov Olsen beschikbaar zouden zijn voor de trip naar Leuven van zondag, maar beide spelers zijn zeker een optie. Het zal afhangen van hoeveel risico de coach wil nemen.

Het goede nieuws is dat zelfs Antonio Nusa dit weekend heeft getraind. Het is onwaarschijnlijk dat het jonge wonderkind zal starten, maar Deila heeft bevestigd dat zijn landgenoot de selectie zou kunnen halen. ""Op één speler na zijn alle jongens fit. Enkel Joel Ordóñez is out met een blessure, maar de anderen hebben allemaal meegetraind", klinkt het.