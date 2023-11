Rode Duivel laat zich duidelijk uit: "Zo weinig krediet? Dan beter weg bij Gent" en "Stond open voor terugkeer naar Anderlecht"

Luton Town neemt het dit weekend op tegen Crystal Palace. Het team van Rode Duivel Thomas Kaminski pakte nog maar zes punten in twaalf wedstrijden, maar de doelman zelf is wel aan een goed seizoen bezig.

Vierde in de ranking volgens Wyscout van de doelmannen in de Premier League. Qua aantal vermeden doelpunten tweede, qua reddingen met reflexen zelfs de primus inter pares binnen de Engelse competitie: het moge duidelijk zijn, Thomas Kaminski is aan een prima seizoen bezig.

Al weet de doelman van Luton Town zelf ook wel dat je bij een 'kleine' club als doelman meer werk op te knappen krijgt dan bij een absolute topclub. En dan te zeggen dat het ook deze zomer nog helemaal anders had kunnen lopen.

Beter weg?

"Ik stond open voor een terugkeer naar Anderlecht. Het is op tien minuten van mijn huis, ik ben al van kleinsaf fan", aldus Kaminski in gesprek met Het Nieuwsblad. "Er was even sprake van deze zomer, maar niets concreet."

Ook over zijn vertrek bij KAA Gent had de Rode Duivel nog wel wat te vertellen: "Gent had me gekocht bij Kortrijk voor en verkocht me voor 450.000 euro. Die deal was om te zeggen dat ze me zo snel mogelijk uit de club wilden. Als je zo weinig krediet hebt dat je na één speeldag uit de ploeg wordt gezet? Dan ben je beter weg hé."