Bryan Heynen baalt na zwak vertoon van KRC Genk: "Het heeft geen zin om hierover te blijven praten"

KRC Genk kon zaterdag niet winnen op het veld van Standard. Na een moeizame wedstrijd voor beide ploegen eindigde het op 1-0 in het voordeel van de Rouches.

Maar wat ging er precies mis vandaag dan? "Goede vraag", begint Bryan Heynen na afloop. "Ik weet het niet. Ik kan niet veel zeggen, ik moet de wedstrijd nog een keer herbekijken om er iets over te zeggen."

Wouter Vrancken zei voor de wedstrijd dat zijn ploeg klaar moest zijn voor een sterk Standard. Was Genk klaar? "Als je niet klaar bent moet je niet beginnen. We waren klaar om hier iets te doen, maar de uitvoering was zeker niet goed."

"Het is jammer. We kunnen erover bezig blijven dat we meer de kans hadden. Het heeft geen zin om erover te blijven praten, nu moeten we focussen op donderdag", gaat de Genkse kapitein verder.

Donderdag wacht Fiorentina in de Conference League. Een belangrijk duel met oog op een Europese winter. "Als we tegen Standard punten hadden gepakt, was dat beter geweest. Dan konden we met een goed gevoel naar daar gaan. Maar goed, we hebben nu nog een paar dagen om ons voor te bereiden."