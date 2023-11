'Anderlecht wil uitpakken en denkt aan sterkhouder van Champions League-ploeg'

Anderlecht zal ook deze winter druk bezig zijn op de transfermarkt. Eerder werd al bekendgemaakt dat de club zijn eerste wintertransfer beet heeft met Keisuke Goto.

Goto komt over van het Japanse Júbilo Iwata en zal zich waarschijnlijk eerst mogen bewijzen bij de RSCA Futures. Het werd wel al heel snel duidelijk dat Anderlecht het niet zal laten ophouden bij zijn komst.

Zo wil paars-wit ook centraal achterin versterken. De club houdt Liam Scales erg nauw in de gaten. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De 25-jarige Ier speelt momenteel bij Celtic in Schotland. Hier mag hij iedere wedstrijd 90 minuten spelen en is linksvoetig, zoals Jan Vertonghen. De nummer één van de Schotste competitie speelt mee in de Champions League maar staat met één punt laatste in zijn groep.

Ook zou Anderlecht er graag nog een nieuwe doelman bij willen. Hákon Valdimarsson staat nog steeds op het lijstje van Jesper Fredberg. De 22-jarige Ijslander speelt nu bij Elfsborg in Zweden.