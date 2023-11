Liep Thorgan Hazard als kind rond in een shirt van... Standard? De publiekslieveling van Anderlecht reageert héél gevat

Thorgan Hazard is één van de spelers die RSC Anderlecht de komende maanden richting een langverwachte landstitel moet leiden. Maar welke kleur had zijn voetbalhart toen hij nog in zijn eigen tuin liep te voetballen?

In een interview met Het Laatste Nieuws spreken Thorgan en Kylian Hazard over hun voorkeuren als kind. "Mijn hart klopte altijd iets sneller voor Standard", geeft Kylian toe. "Eden had ook een shirt van de Rouches, maar evengoed eentje van RSC Anderlecht. Maar Thorgan, had jij er ook geen van Standard?" (knipoogt) "Daar herinner ik me niets van", aldus de huidige publiekslieveling van Anderlecht. "Ik heb daar ook nog geen foto's van zien opduiken. Het zal dus wel niet zo zijn. (lacht) Ik herinner me wel dat ik ooit eens naar een fandag van paars-wit ben geweest. Ik zat van jongs af aan toch wel juist." Ik herinner me dat ik ooit eens naar een fandag van RSC Anderlecht ben geweest "Al moet ik toegeven dat we van thuis uit niet echt supporterden voor één club", besluit Thorgan. "Onze ouders kochten zeker en vast voetbalshirts voor ons. Maar dat waren truitjes van verschillende ploegen uit verschillende landen."