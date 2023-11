STVV en KV Mechelen goed vertegenwoordigd, maar dé uitblinkers waren toch bij Anderlecht en Union te vinden

Ook deze week gingen we weer op zoek naar de uitblinkers van de speeldag. En er waren er wel wat, maar ze waren vooral in de verdediging en op het middenveld te vinden.

Doelman

RWDM verloor dan wel, maar dat was absoluut niet de schuld van Théo Defourny. Met een paar knappe saves op onder meer pogingen van Vazquez en Raman hield hij de Brusselaars lang in de race in het duel met de grote buur. Zijn naam werd door de bezoekende aanhang lang gescandeerd.

Verdediging

KV Mechelen kon rekenen op een héél sterke David Bates tegen KV Kortrijk. Malinwa gaf de bal veelal aan de thuisploeg om op de counter te kunnen spelen. Bates hield het achteraan gesloten. Ook bij Gent een uitblinker in de verdediging. Watanabe stond - zoals al heel het seizoen - onwrikbaar.

Maar dé uitblinker van de speeldag is de 36-jarige Jan Vertonghen. 'A one man wrecking crew!' Foutloos in verdediging en zich dan ook nog eens gaan moeien in de aanval voor de assist op de winnende treffer af te leveren. Zoals goeie wijn beter met de jaren.

Middenveld

Lemaréchal is de man die het allemaal doet voor Cercle Brugge: duels, loopvermogen, diepgang... Een heel moderne voetballer, wat hij alweer bewees tegen Eupen. En dan was er nog Rob Schoofs, bij KV Mechelen alweer alomtegenwoordig met ook nog een goal en een assist.

Ook moet er eens gesproken worden over Jarne Steuckers. De STVV-middenvelder maakt al heel lang indruk. Als zijn spitsen wat beter hadden afgewerkt, had hij een paar assists meer gehad. Maar dus scoorde hij maar zelf.

Ook Cameron Puertas deed weer wat hij al een heel seizoen doet: bepalend zijn voor Union. Dat de middenvelder onder Geraerts amper aan spelen toe kwam, is op dit moment onbegrijpelijk. Zijn doelpunt was goed voor een punt tegen Gent.

Aanval

Het was eigenlijk niet makkelijk om deze speeldag uitblinkers te vinden onder de aanvallers. Ferran Jutgla maakte een beauty tegen OH Leuven, Aboubakary Koita was met een assist bepalend tegen Antwerp.

Kawabe bezorgde Standard dan weer de zege tegen Genk. Een heel mooie treffer en een voorbeeld van 'body control'.