STVV-revelatie reageert voor het eerst op transfergeruchten en Amerikaanse interesse

Sint-Truiden speelt onder Thorsten Fink geen onaangenaam voetbal met veel jonge spelers in het elftal. Een van die jonge spelers is aanvallende middenvelder Jarne Steuckers. Die al na 15 wedstrijden op belangrstelling van het buitenland mag rekenen.

De 21-jarige Steuckers speelt vaak op de flank bij STVV maar mocht tegen Antwerp meer in een centrale rol spelen op het middenveld. En daar voelde hij zich goed want naast het geven van enkele sleutelpasses was hij goed voor een doelpunt.

"Tegen een viermansdefensie was het belangrijk om centraal de ruimte te zoeken. Als de tegenstander met 5 achterin speelt, ligt er meer ruimte achter de ru van de flanken", verklaarde Steuckers zelf na de wedstrijd.

Vorig jaar werd Steuckers uitgeleend aan MVV in de Nederlandse tweede klasse. Daar was hij goed voor 9 doelpunten en 10 assists. Nu zit hij aan twee doelpunten en drie assists maar is hij vooral de speler die de meeste kansen op poten zet.

MLS lonkt?

En dat hebben ze in de Verenigde Staten ook gezien want Steuckers zou op de interesse kunnen rekenen van Columbus Crew, de derde van de Eastern Conference dat zondagnacht de Conference Finales speelt in de MLS.

"Ik weet niet wat er van waar is", reageerde de speler zelf. "Ik laat het aan mijn managers over en focus me nu op STVV. Misschien wordt er in de winterstop gepraat maar momenteel heb ik nog niets gehoord. Ik voel me alleszins goed waar ik nu ben", wist Steuckers te vertellen over het transfergerucht.