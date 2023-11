Toby Alderweireld zijn grootste concurrent wordt... zijn beste maat

Nog anderhalve maand en het is weer zover: de uitreiking van de Gouden Schoen voor het jaar 2023. Voor zover wij het zien zijn er maar twee topfavorieten. Toby Alderweireld was lange tijd quasi zeker van een overwinning, maar één van zijn beste vrienden kan nog roet in het eten gooien.

Alderweireld is natuurlijk nog altijd de grote favoriet. Zijn prestaties in het behalen van de dubbel van Antwerp kunnen niet onderschat worden. Dan denken we niet alleen aan die goal tegen Genk die hen in extremis de landstitel opleverde, maar gewoon ook aan zijn prestaties week in, week uit.

Twee topverdedigers

Als we enkel naar de eerste helft van het jaar kijken, zal Alderweireld er hoogstwaarschijnlijk met kop en schouders bovenuit steken. De basis van het succes van The Great Old is immers de verdediging. In 40 matchen vorig seizoen hielden ze 20 keer de nul. En ook dit seizoen staat de teller van Jean Butez al op 7 in 15 matchen.

Je kan het belang van Alderweireld daarin niet onderschatten. Maar we gaan nu ook even moeten overschakelen naar Anderlecht, waar de man van de tweede helft van 2023 speelt. Jan Vertonghen heeft van de waarnemers dit seizoen slechts een enkele keer minder dan een 7 voor zijn prestaties gekregen.

De strijd om de Gouden Schoen zou dus wel eens kunnen uitdraaien in een duel tussen twee boezemvrienden. Na hun gezamelijke avonturen bij Ajax en Tottenham worden ze in Engeland nog altijd in dezelfde zin genoemd. Eén van de beste verdedigende duo's die er waren.

Respect van hun ploegmaats

Veel van hun niveau hebben ze nog niet ingeboet. Als er al iets van verloren is gegaan, compenseren ze dat met hun ervaring en intelligentie. Het is niet voor niets dat Vertonghen nog steeds basisspeler is bij de Rode Duivels en Alderweireld nog bij elke interlandperiode genoemd wordt.

Beiden leiden door het voorbeeld te geven. Ze leven nog steeds als superprofs en staan hun jongere ploegmaats daarin bij met woord en daad. Als ze spreken, luistert de kleedkamer. Ze krijgen evenveel respect voor hun impact, op en naast het veld.

De één zou het de ander gunnen, daar zijn we zeker van. Dat ze op dit moment in hun carrière misschien wel de twee beste spelers in België zijn, is dan ook meer dan lovenswaardig. Nu afwachten of Vertonghen zijn maatje het vuur aan de schenen gaat leggen in de komende weken.