Dries Mertens heeft een boodschap voor bondscoach Tedesco én voor... Anderlecht

De 37-jarige Dries Mertens doet het nog steeds goed in Turkije. Afgelopen weekend zorgde hij nog voor twee goals en een assist bij Galatasaray. Maar wat met de Rode Duivels? Want daar komt hij niet meer in beeld en hij heeft ook de deur nog niet dicht getrokken.

In Extra Time ging hij er dieper op in. "Of het pijn doet dat ik niet geselecteerd word door Tedesco? Neen. Ik heb een heel mooi gesprek gehad met hem, daardoor heb ik veel respect voor hem gekregen. Het is mooi dat de bondscoach naar hier is gekomen. En hij heeft alles ook duidelijk uitgelegd."

Mertens begrijpt dat de kaart van de jeugd werd getrokken. "Kijk, ik moet ook zeggen: ik ben heel blij met hoe het allemaal aan het lopen is. Die jonge gasten gecombineerd met de ouderen: dat gaat goed."

Anderlecht? Dat niet neen

Al zou hij graag nog één keer op het veld staan. "Ik heb Tedesco gewoon gezegd: mocht het ooit nog eens kunnen, dan kom ik. Maar ik snap zeker dat de jonge gasten meer klaar zijn ... en misschien zelfs beter zijn dan ik. Dan is dat de beste keuze die je kunt maken."

In juni loopt zijn contract af. Is dat dan het einde van zijn carrière? "Het is 50-50", lacht hij. "Wat als Vertonghen belt of ik nog een jaartje naar Anderlecht kom? Dat niet, neen. Ik heb zondag wel gekeken - het was een prachtige assist van Jan."