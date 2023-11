Is dit dé reden waarom Manchester City twijfelt over contractverlenging? Lieven Maesschalck komt met onthutsende details rond blessure van De Bruyne naar buiten

Kevin De Bruyne wordt klaargestoomd om na de jaarwisseling opnieuw te voetballen. De Rode Duivel was vijf maanden uit met een hamstringblessure. Lieven Maesschalck komt met details op de proppen.

Kevin De Bruyne ging in augustus onder het mes. In totaal zal de Rode Duivel vijf maanden aan de kant hebben gestaan. En dat is toch opvallend voor een blessure aan de hamstrings.

"De schade was dan ook enorm", onthult Lieven Maesschalck in Het Laatste Nieuws. "Kevin had al enkele spierscheurtjes gehad en het opgebouwde littekenweefsel hielp niet. Eigenlijk moest alles opnieuw aan elkaar gehecht worden."

De schade bij Kevin De Bruyne was enorm

Het verklaart ook meteen de twijfel bij Manchester City. The Citizens zijn er immers niet happig op om het lucratieve contract van de middenvelder met enkele seizoenen te verlengen. "Bij dit soort blessures is revalidatie van cruciaal belang", twijfelt Maesschalck niet aan de terugkeer. "De Bruyne zit heel goed op schema."