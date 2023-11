OFFICIEEL: Radja Nainggolan heeft nieuwe verrassende club beet

Na lange tijd zonder club heeft Radja Nainggolan eindelijke een nieuwe club gevonden.

Het is officieel: Radja Nainggolan zet geen punt achter zijn carrière. De voormalige Rode Duivel heeft dit keer besloten om voor een club buiten Europa te tekenen.

Na periodes in Italië (Cagliari, Roma, Inter, SPAL) en België (Antwerp) heeft de 'Ninja' getekend voor Bhayangkara FC, dat in Indonesië speelt. De club staat helemaal laatste in de eerste klasse daar.

Nainggolan heeft zelf ook Indonesische roots. Hij heeft een contract getekend dat loopt tot half mei. Hij zal ook in dienst zijn van het Indonesische ministerie van Toerisme, waar hij marketingtaken zal uitvoeren.

Bhayangkara is een club die sterk wordt gelinkt aan de nationale politie van het land. De naam van de club komt ook voort uit een rang bij de politie.