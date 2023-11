De assistenkoning van Europa speelt in België, coach en analisten in katzwijm: "Dat hij dát nog kan in minuut 95 ..."

We zijn halfweg de reguliere competitie. En dé man van het seizoen tot dusver? Dat is ene Cameron Puertas. Goals, assists, snedige dribbels, draaischijf, ... Hij is van alle markten thuis, zoveel is duidelijk.

De 25-jarige Spanjaard die geboren is in het Zwitserse Lausanne is aan een geweldig seizoen bezig. Zijn marktwaarde op Transfermarkt is gestegen van 1,2 miljoen euro naar 4 miljoen euro en dat is niet onlogisch gezien zijn prestaties.

Zowel in de Europa League als in de Jupiler Pro League laat hij heel mooie dingen zien. In het systeem van Alexander Blessin is hij belangrijker dan ooit. Vorig seizoen scoorde hij op een heel seizoen 5 goals in 1153 minuten en leverde hij een assist af, dit seizoen zit hij nu al aan 4 goals en 14 assists in 1700 minuten over alle competities heen.

© photonews

Met die veertien assists is hij ook meteen de primus inter pares in heel Europa. Niemand doet beter in de beste tien competities van Europa. In België houdt hij Leoni, De Cuyper, Lazare, Balikiwsha en de rest op ruime afstand en hij is ook de belangrijkste speler van de competitie als het gaat over goals plus assists, voor Dreyer en Koita.

En dus is ook zijn coach Alexander Blessin superenthousiast over de middenvelder. "Puertas bracht van in het begin van het seizoen veel intensiteit. Hij is heel belangrijk voor de ploeg. Hij kan scoren, geeft assists en is de perfecte box-to-boxspeler. Cameron maakt veel meters en ook veel op hoge intensiteit."

Iedereen onder de indruk

"Zijn een-tegen-eenacties, zijn loopacties, zijn fysieke paraatheid. Het feit dat hij zo makkelijk en na zoveel minuten nog iemand uitschakelt ... Wonderbaarlijk", aldus Wesley Sonck in Extra Time. Hannah Eurlings pikte in: "Hij is onuitputbaar, in minuut 95 is hij nog steeds mee en blijft hij maar gaan. Hij is doelgerichter geworden dit seizoen, een extra troef."

En wat vindt Puertas zelf? "Ik wil de ploeg helpen. Mooi dat we door mijn doelpunt ongeslagen blijven, nu al negen wedstrijden lang. We proberen zoveel mogelijk intensiteit te brengen als ploeg en ik probeer mijn steentje bij te dragen."