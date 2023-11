Jeugdproduct van Cercle Brugge, maar die deden hem "belachelijk" voorstel: "Ik werd al onderbetaald"

Charles Vanhoutte koos afgelopen zomer voor Union SG. Daar is hij de veldspeler met het meeste minuten achter zijn naam. De verdedigende middenvelder is cruciaal bij de leider in 1A. Al had hij nog meer opties.

Vanhoutte kon bij Cercle Brugge blijven, maar dan wel aan een contract dat niet naar de verwachtingen was. "Ik wilde eigenlijk niet echt weg bij Cercle, tot ze mij een contractvoorstel deden dat echt om te lachen was", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Ik werd bij Cercle eigenlijk al onderbetaald, iets wat vaak het geval is bij spelers die doorstromen uit de eigen jeugd. Ik heb daar nooit over geklaagd en had dat aanvaard, maar vorig seizoen had ik wel gewoon een beter contractvoorstel verwacht." KAA Gent kwam aankloppen, maar Union speelde korter op de bal. "Ik had snel een heel goed gevoel bij de club. Chris O'Loughlin had mij toen al helemaal doorgrond als speler. Het voelde echt alsof de hele club en de hele staf mij wilde. Dat heeft de doorslag gegeven."