Meunier belt met Tedesco: Nog een ancien mee naar het EK na transfer richting JPL?

Thomas Meunier zit in moeilijke papieren bij Borussia Dortmund. Toch hoopt hij dat er nog een kans is om het EK te halen.

Woensdagavond was Thomas Meunier bij Pickx Sport te gast naar aanleiding van de uitzending van een wedstrijd in de Champions League.

Hij sprak er ook over zijn moeilijke situatie bij Borussia Dortmund. “In de Champions League sta ik niet op de lijst, maar dat komt door de situatie waarin ik zit”, klonk het.

“Mijn contract loopt volgend jaar in juni af en de club wilde me dwingen om te vertrekken. Dat is niet gebeurd vanwege mijn blessure... maar ze hebben me ook niet naar de beloften gestuurd. Ik ben nog steeds hier, ik train al sinds 1 oktober met de groep en ik heb al een paar keer op de bank gezeten.”

Een transfer in januari lijkt een optie. “Of ik in januari vertrek? Dat moet ik met het management bespreken. Een club in België? Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Het hangt allemaal af van de opties”, gaat Meunier verder.

Want terugkeren bij de Rode Duivels en het EK halen is nog altijd een optie. “Ik heb Domenico Tedesco onlangs aan de telefoon gesproken. De deur is niet gesloten, verre van dat. Maar ik heb maar één ding te doen: een club vinden en spelen of eindelijk speeltijd krijgen bij Dortmund.”