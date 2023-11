Vormer over wedstrijden tegen jeugdteams in 1B: "Soms moeilijk om op te laden"

Ruud Vormer is nog steeds een belangrijke speler, al is het nu wel in 1B bij Zulte Waregem. De ervaren middenvelder heeft maar één doel: kampioen spelen.

Vormer weet dat zij de te kloppen ploeg zijn. "Het niveau heeft me trouwens aangenaam verrast. Bovendien hebben wij van het begin af duidelijk gemaakt dat we kampioen willen worden. Iedereen kijkt dus sowieso naar ons. En met Beerschot en Lommel bovenaan in het klassement is het best spannend", zegt hij bij HUMO.

Eigenlijk is de titel een must, want de ambities zijn heel duidelijk uitgesproken. Al stijgt ook de tweede naar de Jupiler Pro League. "Als we geen kampioen worden? Dan hebben we het niet goed gedaan."

De volle stadions worden wel gemist. Zeker tegen de jeugdteams van Anderlecht, Club Brugge, Genk en Standard. Die beloftenploegen brengen weinig sfeer met zich mee. Het interview werd afgenomen voor de match tegen RSCA Futures, die Essevee pijnlijk verloor.

Opladen voor zo'n match blijkt niet makkelijk. "Soms is dat moeilijk, hè. De technische staf pusht ons en zit er kort op. En als je wint, maakt het ook weinig uit. Dat heerlijke gevoel blijft overal hetzelfde."