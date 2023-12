Wanneer nieuw contract voor Tedesco? 'Wouter Vandenhaute duikt op in zoektocht naar CEO Belgische voetbalbond'

De Belgische voetbalbond wil snel rond de tafel met Domenico Tedesco om ook na het EK 2024 in Duitsland verder te gaan met de jonge coach. Maar tot dusver is er geen mogelijkheid om te praten, al lijkt er stilaan wel schot in de zaak te komen. Ook Wouter Vandenhaute is nu opgedoken in het dossier.

De KBVB is nog steeds op zoek naar een nieuwe CEO. Momenteel is Manu Leroy CEO ad-interim, maar hij heeft voorlopig beperkte bevoegdheden. Leroy wil zelf wel CEO worden, maar er zijn nog kapers op de kust voor die functie. Werkgroep Onder meer Philippe Rosier en Peter Willems hebben gesolliciteerd. Alles samen zouden er nog tien kandidaten in de running zijn. De Belgische voetbalbond hoopt zo snel mogelijk de knoop door te hakken, al is het maar om Tedesco een nieuw contract te kunnen aanbieden. Er is een werkgroep opgericht om de zoektocht naar de nieuwe CEO te versnellen, weet alvast Het Laatste Nieuws. Daarbij zitten onder meer KBVB-voorzitster Pascale Van Damme en Wouter Vandenhaute. De Anderlecht-bestuurder neemt een stekje in de werkgroep als vertegenwoordiger van de Pro League.