Glen De Boeck voert belangrijke wijziging door bij KV Kortrijk

KV Kortrijk kon in extremis een punt pakken op bezoek bij KAS Eupen. Trainer Glen De Boeck voerde alvast een belangrijke wijziging door.

Abdelkahar Kadri is zijn aanvoerdersband kwijt bij KV Kortrijk. De rol van aanvoerder werd tegen Eupen voor het eerst uitgevoerd door Joao Silva.

“Ik heb op voorhand een gesprek gehad met Kadri”, aldus De Boeck aan Het Nieuwsblad. “Iedereen kent Kadri zijn verhaal bij KV Kortrijk en waarom hij de aanvoerdersband rond zijn arm kreeg. Hij heeft die band gekregen omdat ze hem wilden houden bij de club.”

Maar daar gaat De Boeck niet mee akkoord. “Een kapitein moet echter een ander type zijn. De laatste weken zijn er een aantal zaken gebeurd, niet perse negatief, maar ik vind het belangrijk dat een kapitein zijn verantwoordelijkheid neemt naar zijn coach en zijn spelersgroep toe. Sinds ik hier coach ben, hebben we de beste Kadri ook nog niet gezien.”

De Boeck hoopt dat Kadri door deze beslissing beter zal spelen. “Ik heb deze beslissing genomen om de verantwoordelijkheid van kapitein van hem weg te nemen. Tegen Eupen was hij in de eerste helft nog niet goed, maar ik besprak dat met hem tijdens de rust en we zagen een betere Kadri na de pauze. Ik zag dat hij die band beter kwijt was dan rijk.”

De Boeck geeft nog mee dat de beslissing onomkeerbaar is, ook al speelt Kadri de komende maanden de pannen van het dak bij de Kerels.