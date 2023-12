Jérémy Doku krijgt mooie prijs bij Manchester City

"Onze Belgische vleugelspeler kreeg twee keer zoveel stemmen als zijn kortste achtervolger, Phil Foden", luidt een verklaring op de website van Manchester City. "Erling Haaland eindigde op de derde plaats. Dit onderstreept zijn explosieve start bij de Blues, waar hij al snel een publiekslieveling werd en tegenstanders in het hele land het hoofd op hol bracht."

Doku schitterde vooral tegen Bournemouth en liet zien dat hij een waardevolle aanwinst is voor City. Hij gaf maar liefst vier assists en scoorde ook een doelpunt in die wedstrijd. Hij werd ook uitgeroepen tot Man of the Match tegen Liverpool. Afgelopen zondag werd hij echter gewisseld vanwege een blessure.

