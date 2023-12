Kunstgras of niet op Stayen: "Een topteam moet zich kunnen aanpassen"

STVV neemt het woensdag op tegen KAA Gent in de Croky Cup. De laatste weken was er veel te doen om het veld van Stayen.

STVV speelt zijn thuiswedstrijden in Stayen steeds op kunstgras. In de wedstrijd tegen Antwerp waren Mark Van Bommel en zijn spelers niet te spreken over het kunstgras.

Hein Vanhaezebrouck had in het verleden al commentaar op het veld in Sint-Truiden. Volgens STVV-coach Thorsten Fink wordt het veld als een te makkelijk excuus gezien voor de tegenstander.

"Een topteam moet zich kunnen aanpassen. Zo geef je de spelers toch juist een goed excuus na puntenverlies. Waarom zou het trouwens een voordeel voor STVV zijn? Wij moeten ons bij elke uitwedstrijd aanpassen aan het type van speelveld", vertelde hij voor de wedstrijd tegen Gent.