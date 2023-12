Mannaert neemt dan wel afscheid van Club Brugge, maar CEO heeft hét perfecte profiel voor deze andere topvacature in Belgisch voetbal

Vincent Mannaert trekt na dertien seizoenen de deur dicht bij Club Brugge. De algemeen manager zette blauw-zwart op sportief vlak opnieuw op de kaart. En net nu staat er een andere héél interessante vacature open.

We hoeven bovenstaande stelling niét te verdedigen. Club Brugge was amper nog een topclub toen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert aan hun renovatieproject begonnen. De voorzitter zorgde voor de centen, maar de sportieve wederopstanding is volledig toe te schrijven aan laatstgenoemde.

Het hoeft dan ook geen betoog dat het vertrek van Mannaert een aderlating is voor blauw-zwart. De Brabander blijft dan wel aandeelhouder, maar zal zich niet meer bezighouden met de dagelijkse werking. Bovendien staat Club Brugge na dit seizoen op een kruispunt. In Amsterdam is héél pijnlijk duidelijk geworden wat een verkeerde beslissing kan veroorzaken.

Mannaert repte bij de aankondiging van zijn afscheid met geen woord over zijn toekomst. Of beter gezegd: hij liet wel duidelijk blijken dat de constante stress te veel was geworden, maar dat wil niet zeggen dat hij in de toekomst niet elders in het voetballandschap aan de bak kan. Al zal een persoonlijkheid als Mannaert ook weer geen tweede viool gaan spelen.

Wat wij ervan denken? Er staat een vacature open die op zijn lijf geschreven is. Het betreft een functie aan de absolute top van het Belgische voetbal én een functie waar velen al over gestruikeld zijn. Want... zou Mannaert niet dé perfecte CEO van de voetbalbond kunnen zijn?

Dé perfecte CEO?

De vacature staat momenteel open - onder meer plaatsvervangend CEO Manu Leroy is kandidaat - maar is in theorie nog niet ingevuld. Mannaert zal zijn kandidatuur zelf niet indienen, maar we willen hier wel een lans breken. Nogmaals: zou Mannaert niet dé perfecte CEO van de voetbalbond zijn?

De Brabander draagt dan wel een Club Brugge-stempel, maar ook de andere clubbestuurders zijn het er ongetwijfeld over eens dat hij een absolute vakman is. Eentje die - weliswaar met gekleurde pet - de voorbije jaren opperde voor een hoger niveau van het Belgische voetbal en daarvoor de neuzen in eenzelfde richting wou zetten. Nog een derde keer: zou Mannaert niet dé perfecte CEO van de KBVB zijn?