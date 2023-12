Pep Guardiola blijft heel beperkt met uitleg rond blessure Jérémy Doku

Afgelopen weekend moest Jérémy Doku geblesseerd het veld verlaten in de wedstrijd tegen Tottenham. De blessure lijkt mee te vallen, maar Pep Guardiola wil of kan er nog niet veel over kwijt.

Jérémy Doku verliet het veld na iets meer dan 50 minuten spelen tijdens de wedstrijd Manchester City-Tottenham. Toen hij naar de kant ging greep hij naar de achterkant van zijn rechterbovenbeen. Hij wou meteen naar binnen om behandeld te worden. Er wordt geen serieuze blessure verwacht, maar of hij tegen Aston Villa zal spelen op woensdag zal afwachten blijven. Veel informatie werd er ook niet vrijgegeven over zijn blessure. Pep Guardiola hiel het kort. "We hebben deze namiddag training. Dan zal ik met de dokters overleggen", vertelde hij volgens HLN.





