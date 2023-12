Standard benadeeld door scheidsrechter tegen Club Brugge? "Niet onterecht om hem van het veld te sturen"

Voormalig scheidsrechter Alexandre Boucaut vindt dat Hugo Vetlesen al voor rust een tweede gele kaart had kunnen krijgen tegen Standard. Een beslissing die het verloop van de wedstrijd zeker zou hebben veranderd.

Club Brugge won zondag vlot met 2-0 van Standard. De Rouches brachten Simon Mignolet nooit echt in gevaar, maar konden wel een scheidsrechterlijke beslissing betreuren.

Hugo Vetlesen, die al een waarschuwing had gekregen, beging voor rust nog een duidelijke overtreding voor de ogen van Jasper Vergoote. De scheidsrechter gaf hem een laatste verbale waarschuwing, maar stuurde hem niet weg. Kort voor tijd werd hij vervangen door Eder Balanta.

Voormalig scheidsrechter Alexandre Boucaut sprak met Complètement Foot over de situatie. "De scheidsrechter had een goed gevoel voor het spel, maar het werd hem misschien makkelijker gemaakt doordat dat eerste doelpunt zo snel kwam."

"We zitten in een erg krappe situatie. De overtreding leek me strafbaarder dan die op RWDM vorige week. Het zou niet onterecht zijn geweest om hem eraf te sturen. En dat kan het spel veranderen als Brugge in de 40e minuut met een man minder komt te staan", besluit hij.