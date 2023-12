Real Madrid legt Kylian Mbappé wel heel nipte transferdeadline op

Real Madrid wil volgend seizoen uitpakken met Kylian Mbappé. De deal is in tegenstelling tot wat velen denken nog niet in kannen en kruiken.

Kylian Mbappé verlaat deze zomer Paris Saint-Germain en trekt transfervrij naar Real Madrid. Dat is tenminste wat iedereen ervan denkt, maar de deal zou helemaal nog niet rond zijn.

In het verleden is er tussen beide partijen al heel vaak geflirt, maar het kwam telkens nooit tot een overeenkomst. In 2017 werd al gepoogd Mbappé binnen te halen.

Er was toen een akkoord voor 180 miljoen euro met AS Monaco, maar toen Gareth Bale niet verkocht werd, sprong de deal af.

Ook in de zomer van 2022 was er bijna een overstap van Mbappé naar Real Madrid, maar toen besloot de Fransman in laatste instantie bij te tekenen in Parijs.

Volgens de Spaanse krant AS wil voorzitter Florentino Pérez op 1 januari Fayza Lamari, de moeder en zaakwaarnemer van Mbappé, bellen.

Daarin zal de Koninklijke een heel nipte transferdeadline voorstellen. Mbappé zal tot 15 januari hebben om te reageren op de aanbieding van de club, anders gaat de deal niet door.

Hapt Mbappé dan niet toe, dan zal Real Madrid zijn pijlen volop richten op Erling Haaland van Manchester City.