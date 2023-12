Ruud Vormer tegen Club Brugge: "Neen, dat kan ik écht niet maken"

Ruud Vormer speelt vanavond met Zulte Waregem tegen Club Brugge. De inzet is een plaatsje bij de laatste acht in de Croky Cup.

Het zijn moeilijke tijden geweest voor Club Brugge, maar de laatste wedstrijden lijkt het plots een pak beter te gaan. Ruud Vormer is duidelijk: hij zou zeker nog zijn plekje verdienen in de kern van blauwzwart.

“Dat denk ik wel. Ik had Club nog kunnen helpen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Verbaal sta ik altijd mijn mannetje, maar ook concurreren voor een plekje in het elftal zou lukken, denk ik. Ik ga maar af op wat ik gezien heb. Vandaag voel ik mij gewoon heel goed, topfit.”

Een terugkeer naar de Jupiler Pro League is de doelstelling. “We moeten gewoon kampioen worden met Essevee, er is geen andere optie. Na dit seizoen heb ik nog één jaar contract, met een optie op een jaar extra. Dan ben ik 38 jaar en zien we wel weer verder.”

Het droomscenario voor vanavond is gewoon winnen. “Of ik zal juichen als ik scoor? Neen, dat kan ik écht niet maken. Club krijgt voor altijd een plaatsje in mijn hart: ik heb er zoveel meegemaakt. Het komt heus wel goed met Club. Dat zie je gewoon.”