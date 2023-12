📷 Zag je dit aankomen? Nieuw trainersontslag in Jupiler Pro League

Het trainerskerkhof in de Jupiler Pro League heeft er een slachtoffer bij. Glen De Boeck werd aan de deur gezet bij KV Kortrijk.

Glen De Boeck is na amper negen wedstrijden al ontslagen bij KV Kortrijk. Dinsdagavond werd KV Kortrijk uitgeschakeld in de achtste finales van de Beker van België. RWDM won gevleid met 0-1.

KV Kortrijk staat nog altijd laatste in de Jupiler Pro League. De Boeck had eerder de ontslagen Edward Still opgevolgd. Het ontslag is officieel nog niet bevestigd door de club, maar dat zou normaal snel moeten volgen.

Vrijdag speelt KV Kortrijk een cruciaal duel in de degradatiestrijd, in eigen huis tegen Westerlo dat net voor hen staat in de rangschikking. In iets meer dan twee jaar tijd had KV Kortrijk maar liefst vijf coaches in dienst. Na Elsner kwamen Belhocine, Custovic, Storck, Still en De Boeck in dienst.

Het nieuws is ondertussen officieel bevestigd door de club. "KVK heeft vandaag de samenwerking met hoofdcoach Glen De Boeck stopgezet", klinkt het. "De club maakt zo snel mogelijk werk van een opvolger. In afwachting van een nieuwe hoofdtrainer neemt Joseph Akpala de taken van T1 op zich en zal hij de komende wedstrijden voorbereiden."