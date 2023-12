Ernst van blessure van Jérémy Doku is eindelijk bekend

Hoewel Jérémy Doku geblesseerd naar de kant moest in de wedstrijd tegen Tottenham, heeft hij geen zware blessure opgelopen. De Manchester City-staf heeft gekozen voor een voorzichtige aanpak.

Vorig weekend liet Jérémy Doku plots iedereen schrikken toen hij in de 52e minuut het veld verliet tijdens het 3-3 gelijkspel met Tottenham. Er werd gevreesd voor een flinke blessure.

De staf van Manchester City en Het Laatste Nieuws bevestigden dat Jérémy Doku geen zwaar letsel heeft opgelopen. Pep Guardiola bleef tijdens zijn persconferentie een paar dagen geleden heel kort en vaag over de jonge Rode Duivel.

De winger kreeg wel rust voor de partij tegen Aston Villa van woensdag die The Citizens uiteindelijk met 1-0 verloren. Doku won eerder deze week de prijs van 'Player of the Month' bij Manchester City.