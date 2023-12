OFFICIEEL: Charleroi stelt nieuwe investeerder en nieuwe structuur voor

Sporting Charleroi presenteerde vrijdag op een persconferentie hun nieuwe investeerder, David Helmer. Fabien Debecq zal ook een actievere rol krijgen. De prioriteit van het nieuwe management zal liggen bij het opstellen van een nieuw strategisch plan voor de club.

Sporting Charleroi verwelkomt een nieuwe investeerder met David Helmer. Helmer werd vrijdagavond aan de pers voorgesteld door Mehdi Bayat en Fabien Debecq. Bayat erkende naar eigen zeggen dat de club een kapitaalverhoging nodig had en koos ervoor om een minderheidsbelang in de club te verkopen. De komst van Helmer zou een kapitaalverhoging van ongeveer €6 miljoen kunnen betekenen voor de Zebra's.

David Helmer was het brein achter Helmer Scientific. Het bedrijf is wereldwijd een grote speler op het gebied van laboratoriumapparatuur. In mei van dit jaar verkocht Helmer het bedrijf en richtte hij de Catalytik groep op. Dat is een investeringsgroep die zich richt op sport, maar ook op voedseldistributie en vastgoed. Naar eigen zeggen zal Helmer een 'stille partner' zijn. Met andere woorden, hij zal niet betrokken zijn bij de dagelijkse taken van de club.

Naast de komst van Helmer werd op de persconferentie ook de actievere betrokkenheid van Fabien Debecq aangekondigd. De afgelopen jaren was zijn betrokkenheid afgenomen door tijdgebrek. Het doel is nu om Mehdi Bayat te ontlasten.

De prioriteit van het nieuwe management in de komende maanden is het werken aan een nieuw strategisch plan. Het trainingscentrum in Marcinelle moet in 2024 klaar zijn, maar het nieuwe stadionproject lijkt in dit perspectief ook een prioriteit te zijn.