Westerlo denkt aan Rik De Mil, maar dat levert de nodige problemen op

Westerlo is op zoek naar een nieuwe hoofdcoach en wil daar zo snel mogelijk werk van maken. Er wordt vooral gekeken naar iemand die de Belgische competitie goed kent en ze zijn zo uitgekomen bij Rik De Mil. Dat wordt echter geen evidentie.

De Mil nam vorig seizoen over bij Club Brugge nadat Scott Parker ontslagen werd. Hij maakte toen een goede beurt en heeft de ambitie om hoofdtrainer te worden. Afgelopen zomer besliste hij om bij blauw-zwart te blijven ondanks aanbiedingen van andere clubs.

Een project als dat van Westerlo zou hem wel kunnen overtuigen, maar Club Brugge wil hem liever niet laten gaan. De Mil vervult een belangrijke rol in de coaching staf van Ronny Deila. Hij is er de man die het huis door en door kent en staat de Noorse trainer bij met woord en daad.

Bij Westerlo zien ze hem als de man die de jonge talenten een boost kan geven. Maar het blijft dus de vraag of Club zal willen meewerken. Hij is er ook slechts één van de kandidaten. Ook de Zweed Jimmy Thelin is er genoemd, maar die zou nu ook bondscoach van Zweden kunnen worden.