Anderlecht-middenvelder Théo Leoni reageert op bekerloting: "Union? Het is niet waar?"

Anderlecht en Union SG zullen het tegen elkaar opnemen in de kwartfinales van de Croky Cup. Zo krijgen we opnieuw een Brusselse derby te zien.

Zo trekt Anderlecht opnieuw een zwaardere tegenstander, nadat het Standard uitschakelde. Théo Leoni weet alvast dat het niet makkelijk zal worden. "Union? Het is niet waar? Pfoe, dat wordt een moeilijke wedstrijd hé", begint hij bij Het Nieuwblad.

Anderlecht zal naar het Dudenpark trekken, want Union krijgt het thuisvoordeel. "Op Union? Da’s toch een nadeel. Er zit toch een groot verschil op als we thuis mogen spelen of daar."

"In elk geval zullen we meer automatismen hebben dan in de openingswedstrijd van dit seizoen tegen Union. In die match speelden we met nieuwe gezichten. Het wordt een mooie match en opnieuw een affiche", gaat Leoni verder.

Leoni vindt het niet erg dat Anderlecht opnieuw een grote naam heeft geloot. "Of ik niet liever een makkelijkere tegenstander gehad zou hebben? Nee, Ik ben superblij. Ik ben een competitiebeest en ik hou ervan grote wedstrijden te spelen. Als je de beker wilt winnen moet je van iedereen kunnen winnen. Laten we starten bij Union."