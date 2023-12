'Toekomstige T1 van Anderlecht' krijgt al na zes maanden ontslag

Robin Veldman werd na het ontslag van Felice Mazzu hoofdtrainer bij RSC Anderlecht. Uiteindelijk moest hij voor Brian Riemer plaatsmaken, terwijl Veldman wel de ambitie had om hoofdtrainer te worden bij paarswit.

“Robin wil blijven als assistent-coach bij het A-elftal en hij heeft de ambitie om T1 van Anderlecht te worden”, zei voorzitter Wouter Vandenhaute toen. “Maar daar is hij nog niet klaar voor. Hij kiest om de komende jaren als assistent te blijven functioneren, om dicht bij Futures en Academy te blijven staan en om op termijn hoofdcoach van Anderlecht te worden.”

Veldman bleef echter niet. Hij werd hoofdcoach bij het Schotse Queen’s Park FC, maar werd daar zaterdag na een 1-4-thuisnederlaag ontslagen.

Na veertien speeldagen had de ploeg nog maar drie overwinningen. Bij 13 op 42, met een achtste plek op tien ploegen, greep de club in.

Queen’s Park can advise that Robin Veldman has left the club following this afternoon’s match with Inverness Caledonian Thistle. https://t.co/BKHoi75VkE