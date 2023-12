🎥 Nooit veranderen, Johan Boskamp: Nederlander zorgt voor hilariteit met aangebrand compliment

Als er één man is die het hart altijd op de tong heeft, dan is het wel Jan 'Johan' Boskamp. De Nederlander liet zich ook dinsdagavond een keertje gaan na de wedstrijd tussen PSV en Arsenal.

PSV Eindhoven is aan een prima seizoen bezig. 45 op 45 in de eigen competitie en knap tweede in de Europese groep met Arsenal, Lens en Sevilla en daardoor ook naar de achtste finales van de Champions League.

En dat levert ook complimenten op bij Johan Boskamp, zelf een notoir supporter van Feyenoord Rotterdam en toch niet te beroerd om ook veel lof te geven aan PSV. Al zijn de bewoordingen waarmee hij complimenten geeft wel van het aangebrande soort.

Jan Boskamp, verander nooit 🤣 #UCL #PSVARS pic.twitter.com/pbaw2wvNk4 — VTBL ⚽ (@vtbl) December 12, 2023

"De wissels die je soms doet, dat is gewoon klasse, zoals tegen Sevilla bijvoorbeeld", gaf hij een compliment aan coach Peter Bosz. "Ik ga het gewoon zeggen: je hebt volgens mij gewoon een gouden pik", aldus Boskamp.

Waarop Bosz meteen aangaf dat het iets is dat Boskamp beter thuis zou zeggen. Maar het zorgde wel voor hilariteit langs het veld.