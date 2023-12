De uitzonderlijke persconferentie van Hein Vanhaezebrouck die hij zich nog lang zal herinneren

KAA Gent speelt zijn laatste wedstrijd van de groepsfase van de Conference League in Servië. Dit leidde tot een nogal ongebruikelijke persconferentie voor Hein Vanhaezebrouck.

Vanwege het Israëlisch-Palestijnse conflict wordt de wedstrijd tussen Maccabi Tel-Aviv en KAA Gent niet in Tel-Aviv gespeeld, maar op neutraal terrein, in Belgrado. Het was anderhalf uur rijden van het hotel in de Servische hoofdstad voor Hein Vanhaezebrouck en derde doelman Célestin De Schrevel arriveerden op de persconferentie.

Maar de Belgische journalisten hadden al hun vragen al gesteld voordat het vliegtuig van de Buffalo's vertrok en hoefden daarom niet aanwezig zijn. De Israëlische pers had geen interesse. Het Nieuwsblad meldt dat de twee mannen een volledig lege persruimte aantroffen. Zelfs geen afgevaardigde van de UEFA.

En dat terwijl de UEFA Gent nog verplicht had van een persconferentie te geven. De Gentse coach vroeg beleefd of iemand een vraag had voordat hij na 24 seconden weer voor anderhalf uur in de auto kon zitten met zijn derde doelman.