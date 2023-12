Dries Mertens ziet enorm af met Galatasaray na uitschakeling in Champions League

Dries Mertens en Galatasaray zijn uit de Champions League gekegeld na een nederlaag tegen FC Kopenhagen. De Turkse club zal echter wel overwinteren in de Europa League.

Groep A van de Champions League beleefde een spannend slot. Achter Bayern München, dat zich al had gekwalificeerd, konden FC Kopenhagen, Galatasaray en Manchester United op de slotdag nog het tweede ticket in de wacht slepen. Het was alles of niets.

Uiteindelijk wist de Deense club zich te kwalificeren dankzij een 1-0 overwinning tegen Galatasaray. Tegelijkertijd werd United in eigen huis verslagen door Bayern München en eindigde het onderaan in de groep.

Na de uitschakeling uitte Dries Mertens zijn teleurstelling tegenover Sabah Spor: "Het spijt ons. We moeten niet alleen naar deze wedstrijd kijken. Het zou anders zijn geweest als we in de vorige wedstrijden meer doelpunten hadden gemaakt."

Galatasaray overwintert wel Europees en zal aantreden in de Europa League. Maar dat troost Mertens niet. "Ik ben gewoon verdrietig. Meer kan ik niet zeggen. Het is jammer."