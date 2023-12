Union SG staat voor loodzware opdracht maar coach Alexander Blessin ziet mogelijkheden: "Dat hebben we nodig"

Union SG neemt het donderdagavond op tegen Liverpool. Het belooft een zware wedstrijd te worden met veel inzet.

Union staat momenteel derde in zijn groep en telt vijf punten. Liverpool is zeker van een Europese winter in de Europa League met 12 punten. Toulouse heeft er acht en LASK drie.

Om door te stoten naar de knock-out fase van de competitie moet Union allereerst winnen van Liverpool. Dan moet de club ook nog hopen dat LASK wint van Toulouse. Het doelpuntensaldo van Union is momenteel -4 en dat van Toulouse -2, hier zal in dat geval ook nog naar gekeken moeten worden.

Als Union derde wordt, speelt het Play-Offs voor een plaats in de Conference League. Union-coach Alexander Blessin ziet dat alles nog mogelijk is. "We kennen de inzet en de mogelijke scenario's. We willen winnen en dat wordt een enorme uitdaging. We moeten ons vooral op onszelf focussen. We kunnen enkel ons eigen spel controleren. De ploeg is in vorm. We hebben zeker een kans", vertelde hij bij Sporza.

"We hebben een goede dag en een beetje geluk nodig. En de supporters zullen ons tot het gaatje moeten pushen. Ik kijk er nu al naar uit om de ambiance te voelen, ook al spelen we niet echt thuis."