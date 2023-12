Belgische profclub schaamt zich: "Soms zijn we echt gegeneerd, we zitten aan de grens van wat is toegestaan"

Union SG speelt zijn Europese wedstrijden niet in het eigen stadion, dat mag ook niet. De club probeert al lange tijd een nieuw stadion te bouwen, maar zonder succes.

Net als vorig seizoen speelt Union SG haar Europese wedstrijden in het Lotto Park van Anderlecht. Omdat het Joseph Marienstadion niet meer aan de normen voldoet, probeerden ze er bij Union alles aan te doen om een nieuw stadion te bouwen. Maar het mocht niet baten.

"En dat is gewoon triest. Soms zijn we echt wel gegeneerd. LASK zat in dezelfde situatie als wij, al hebben zij sinds kort wél een nieuw stadion. Met dank aan 30 miljoen euro subsidie", vertelde CEO Philippe Bormans bij de podcast 'MidMid'.

"Er zijn nog maar een tiental zetels over. In feite zijn het niet eens zitjes, maar banken", gaat Bormans verder. "We zitten aan de grens van wat is toegestaan en als de regels niet veranderen, hebben we binnenkort geen stadion meer. We hebben een nieuw stadion nodig, dat is ook nodig voor de groei van de club."