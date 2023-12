Hoeveel kans maakt Union tegen de leider in de Premier League? "Ze hebben gefaald"

Voor Union staat er vanavond veel op het spel tegen Liverpool. Ze hebben zich in een situatie gemanoeuvreerd die eigenlijk niet nodig was. Na een nederlaag tegen LASK (0-3) heeft het Brusselse team ook kostbare punten verloren in de heenwedstrijd tegen Toulouse (1-1)

"Ze hebben gefaald", zei Alexandre Teklak op de RTBF. Wat te zeggen van het doelpuntloze gelijkspel in de terugwedstrijd in Toulouse, waar Union enorme kansen miste...

Union in Europa, een paradox

Met nog één speeldag te gaan in de groepsfase staat Union SG op de derde plaats in de groep, met 5 punten uit 5 wedstrijden. Een nogal ontoereikend totaal, vooral als je de resultaten vergelijkt met die in de Pro League, waar ze indrukwekkende prestaties neerzetten en de competitie domineren.

Is Europa een vergiftigd geschenk? Of heeft Blessin begrepen dat de focus eerst op de competitie moet liggen? Geen van beide, natuurlijk. De spelers van Union waren eenvoudigweg niet op niveau in belangrijke wedstrijden en bevinden zich nu in een lastige positie.

Om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van de Europa League, moet Union Liverpool verslaan en tegelijkertijd hopen dat Toulouse verliest van LASK. Het is veilig om te zeggen dat de kans om Union na de winter in de Europa League te zien minimaal is.

Liverpool, een grote test voor Union

Liverpool, de leider in de Premier League, is dus een zware tegenstander. Tegen de Reds, die de heenwedstrijd met 2-0 hadden gewonnen in Anfield, moet Union natuurlijk alles geven en niet berekenend spelen.

Het belang lijkt subtiel, maar is zeer belangrijk voor de rest van het seizoen: het bewijzen van de mentale veerkracht van dit team, die ontbrak in de Europese wedstrijden. Een goede wedstrijd tegen Liverpool, ondanks waarschijnlijke uitschakeling en een B-team bij de Reds, zou alleen maar positief zijn.