KAA Gent kan ontdekking in januari al verliezen: onder meer Kompany zit er al achter

Hein Vanhaezebrouck zal in januari heel wat spelers moeten missen en dringt aan op versterkingen. Maar mogelijk zal hij ook nog kopzorgen krijgen over interesse voor één van zijn spelers. Linksachter Archie Brown staat immers op de radar van enkele Engelse clubs.

Het is de Daily Mail die uitpakt met interesse van Burnley en Everton voor de 21-jarige linkse vleugel. Die maakt grote indruk bij de Buffalo's met zijn rushes en zijn fysieke kwaliteiten. Hij blijft immers lopen en is in de duels niet van de bal te zetten.

Met zijn bovengemiddelde techniek maakt hij het menige tegenstander moeilijk. Het is niet toevallig dat Gent 4 miljoen euro voor hem betaalde aan Lausanne-Sport. Ook Leeds United, ploegen uit de Bundesliga en de Serie A hebben hem al op hun radar staan.

Het Burnley van Vincent Kompany mag geen verrassing noemen. Kompany houdt de Belgische competitie nauwlettend in het oog en heeft een vacature op de linksachter. Charlie Taylor is immers geen echte linksback en heeft het moeilijk in de Premier League.